Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нападнаха жестоко полицейски шеф
Автор: ИА Фокус 15:35Коментари (0)183
© Анонс
Директорът на ОДМВР-Русе ст.комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин, научи Русе Медиа. Инцидентът е станал около 5.30 часа в района на ул.“Мостова“ и бул.“Придунавски“.

По неофициална информация той е отивал на фитнес, както всяка сутрин. Имало е дрифтаджии, на които е направил забележка, и те са го нападнали и пребили, без да знаят кой е.

Кожухаров е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност. Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но по последна информация лекарите са се справили да не се стигне до там.

В момента директорът на полицията е в интензивно отделение.

Официална информация по случая няма от нито една институция до момента. По информация на "Русе Медиа" от МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция "Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Депутатите отхвърлиха ветото на Радев върху промените в Закона за...
15:38 / 04.09.2025
Двама са пострадалите при инцидента в "Арсенал"
15:09 / 04.09.2025
До три месеца правителството трябва да представи в парламента пла...
14:38 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Циганското лято е далеч
14:30 / 04.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септе...
14:31 / 04.09.2025
Обвинението срещу Никола Бургазлиев може да бъде преквалифицирано...
14:17 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
Съществувала е възможност единната европейска валута вместо "евро" да се нарича "екю" или "флорин"
12:11 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
България в еврозоната
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: