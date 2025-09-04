ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нападнаха жестоко полицейски шеф
По неофициална информация той е отивал на фитнес, както всяка сутрин. Имало е дрифтаджии, на които е направил забележка, и те са го нападнали и пребили, без да знаят кой е.
Кожухаров е бил откаран в болница, където е бил опериран по спешност. Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но по последна информация лекарите са се справили да не се стигне до там.
В момента директорът на полицията е в интензивно отделение.
Официална информация по случая няма от нито една институция до момента. По информация на "Русе Медиа" от МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция "Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.
Коментари (0)
