ЗАРЕЖДАНЕ...
Напрежение между "Възраждане" и "ДПС-Ново начало" в НС, стигна се почти до бой
©
Причината за сблъсъка бе изказване от трибуната, в което от "Възраждане" нарекоха "ДПС-Ново начало" еничари.
Това се случи по време на обсъждане на законопроекта "Лукойл" да бъде продаден след одобрение на МС и проверка на ДАНС.
"Уважаеми колеги, денят ще е дълъг. Не бързайте в момента всички да получите наказания. Моля, седнете си по местата", призова Киселова.
След което тя даде 15 минути почивка, за да се "успокоят страстите" сред депутатите.
Още по темата
/
Предложение: Всяка първа сряда от месеца народните представители да бъдат проверявани с полеви тестове
18.10
Деница Сачева: С ИТН постигнахме разбирателство за проблемите в законопроекта за ограничаване свободата на словото
12.10
Още от категорията
/
Макс Баклаян: Имаме 5 до 10 години хоризонт, в които цената на златото ще се покачва значително по-бързо от инфлацията
23.10
Марк Цеков: От дълго време се говори за закон и за браншовите организации, и за кооперативите, но няма политическа воля това да се случи
23.10
Д-р Николова за потребителската такса от 5 лева и за безплатните противогрипни ваксини за деца
23.10
Радев: България и Виетнам следва да задълбочават икономическото си сътрудничество отвъд търговията
23.10
Асен Василев: Ако "Лукойл" спре да работи, това ще доведе до прекъсване на подаването на горива към страната
23.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.