Борислав Сарафов, съобщава агенция "Булфото".
ФОКУС припомня, че по същото време се провежда протест на "Правосъдие за всеки“ срещу Сарафов пред Съдебната палата. Демонстрациите са под наслов "САРАФOFF! ПОСЛЕДЕН ВАЛС“.
ФОКУС припомня и, че по-късно протестиращите ще се обединят с тези в Триъгълника на властта.
Новият антиправителствен протест от ПП-ДБ, е след като правителството в оставка се опита да внесе за гласуване преработения Бюджет 2026 в НС.
Напрежение пред кабинета на Борислав Сарафов
© Булфото
