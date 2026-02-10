Напрежение в Сливен: Жена обвинява бащата на 5-годишното си дете в блудство
Десетки се организираха в социалните мрежи след видео, в което майката твърди, че има сексуално насилие от бащата към дъщеря им.
"Върху дъщеря ми е упражнено вид насилие – сексуално. Това е потвърдено от четирима лекари, които са я прегледали, тя пред самите лекари е потвърдила какво се е случило. Причинителят на това е баща ѝ“, каза за bTV майката Маргарита Кутийска.
Двамата от години водят дела за попечителство и домашно насилие. Бащата твърди, че нараняванията са от инцидент на детска площадка и не е посягал на детето.
Мъжът дойде с полицейска охрана, а на излизане беше нападнат от протестиращи. Според адвоката към него и близките му има над 200 заплахи, включително за убийство.
"Гарантирам ви, че истината ще излезе наяве, готов съм да застана и пред полиграф, нямам какво да крия“, коментира бащата Панайот Янушев.
От Районната прокуратура работят по случая от четири месеца. Очаква се съдебно-медицинска експертиза, ключова в разследването.
