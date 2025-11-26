Напрежението аскалира: Гърмежи от пиратки, хвърчащи бутилки и линейки на протеста в София
© Фокус
Полицейското присъствие е изключително засилено, а на мястото вече пристигат линейки с екипи на спешна помощ.
"Фокус“ припомня, че движението в района на "Триъгълника на властта“ остава напълно блокирано.
Още по темата
/
Народът се навдига? Протестиращи окупираха "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
22:27
Кирил Петков: Не може да разтичаме само на няколко човека в НС да се бият с голи ръце и да защитават нашите интереси
14:24
Бизнесмен: Работещите в частния сектор издържат държавните служители, безработните и пенсионерите
13:58
Още от категорията
/
Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен по делото за катастрофата със Сияна
14:23
Училищен директор за забраната за използване на мобилни телефони в училище: Не е толкова трудно, въпрос на воля е
13:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Кьосев
преди 1 ч. и 36 мин.
Ужас! Как ще спи Делян? Нагли българи, ще му пречат... Ще протестират "пред дома му"?Я веднага Дани Митов да прати милицията!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.