Рени Анастасова – дългогодишен водещ на предаването "Психологически портрет“ по телевизия "Евроком“, е напуснала този свят. Тя води предаване, посветено на психология, личностно развитие и житейски проблеми. Работи с реални зрителски казуси – често на живо, чрез обаждания. Кани както специалисти, така и хора с лични истории. Има дългогодишен опит в работа с хора и консултиране.

"Тя ще остане в сърцата ни като човек с голямо сърце, отдаден на хората и тяхната болка, и като глас на съпричастност и разбиране“, написаха нейните колеги, информира Burgas24.bg.

Изказваме искрени съболезнования на нейните близки и всички, които я обичаха.