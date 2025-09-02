ЗАРЕЖДАНЕ...
|Напусна ни уважаван доктор - емблематично име в педиатричните среди
Публикуваме текта без редакторска намеса:
С прискърбие Ви уведомяваме, че след продължително боледуване ни напусна д-р Борислав Ганев.
Д-р Ганев е е специалист педиатър и детски кардиолог в София с над 30 години опит. Професионалният му път преминава в структурите на няколко големи университетски болници сред които и "Пирогов". Последните 6 от тях той се установява в Клиниката по педиатрия на университетската спешна болница, където активно участва в утвърждаването на детското звено.
Той е възпитаник на Медицински университет София, където се дипломира през 1984 г. Придобива специалност по Детски болести през 1991 г. и специалност по Детска кардиология през 1994 г. През 1997 г. специализира детска кардиология в клиниката по Детска кардиология на Детската болница Necker - Париж.
Уважаван колега, емблематично име в педиатричните среди и обожаван от колегите - така д-р Борислав Ганев остава в сърцата на всички, а екипът на Клиниката по педиатрия на "Пирогов" ще се постарае уроците му да бъдат предавани на поколенията.
Ръководството на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" поднася съболезнования на семейството, близките и колегите му!
Дълбок поклон пред паметта на д-р Борислав Ганев!
