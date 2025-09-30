Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нарастват случаи на агресия и насилие спрямо медицински специалисти
Автор: Лора Димитрова 10:15Коментари (0)46
©
Българският Червен кръст изразява дълбока загриженост относно нарастващите случаи на агресия и насилие спрямо медицински специалисти в страната. Този тревожен феномен не само подкопава основите на доверието между пациенти и лекари, но и застрашава устоите на здравната система, основана на хуманност, професионализъм и взаимно уважение.

Медицинските специалисти са гръбнакът на всяко общество, те са хората, които ежедневно полагат усилия, често в изключително трудни условия, за да спасяват човешки животи и да облекчават страданието. Насилието над тях е недопустимо нарушение на етичните и правни норми и представлява посегателство не само срещу личността, но и срещу цялата система на здравеопазване в Република България.

Като част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, Българският Червен кръст неотклонно отстоява принципите на хуманност, неутралност и уважение към човешкото достойнство. Отправяме апел към институциите, гражданското общество и медиите да проявят нетърпимост и нулева толерантност към всякакви прояви на агресия спрямо медицински лица и заедно да работим в името на общата ни цел, а именно – изграждането на среда на доверие, сигурност и диалог в здравната система.

Българският Червен кръст подкрепя инициативи като форума "Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, които отварят пространство за важен обществен разговор и поставят фокус върху нуждата от системни решения, от нормативни мерки за защита на медицинските служители до подобряване комуникацията между пациенти и здравни работници.

Убедени сме, че възстановяването на доверието между обществото и медицинската общност изисква обединени усилия чрез образование, информираност, институционална отговорност и ангажираност на всички заинтересовани страни. Само така можем да изградим здравеопазване, в което всяка страна се чувства защитена, уважавана и достойно представена.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НАП напомня за важен срок, засягащ самоосигуряващите се
08:42 / 30.09.2025
Реорганизират движението в участък от АМ "Тракия"
08:42 / 30.09.2025
Пеевски: Време е за решителна битка за държавата
08:44 / 30.09.2025
Честит първи сняг!
22:16 / 29.09.2025
Икономистът Боян Дуранкев: Премахването на плоския данък чука на ...
21:11 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при ...
21:11 / 29.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Договорът с турската компания "Боташ"
Конфликт Израел-Газа
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: