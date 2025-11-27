Народните представители събраха кворум, но пак излязоха в почивка
"Фокус" припомня, че след бурния протест късно снощи, днес Народното събрание не успя да събере кворум в началото на деня. Това наложи председателят на Народното събрание Рая Назарян да даде 30 минути почивка.
Вчера след полунощ депутатите успяха да напуснат сградата на Народното събрание, която бе окупирана от протестиращи срещу Бюджет 2026, а шествието пожъна успех- лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е заръчал да бъде изтеглен бюджета.
Още по темата
/
Западните медии за протеста : 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
11:35
Народът се навдига? Протестиращи окупираха "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Още от категорията
/
От скъпи мобилни телефони до пердета – конфискуваните стоки, които Агенция "Митници" продава на търг
09:58
Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.