Рая Назарян да даде 30 минути почивка, предаде репортер на "Фокус".
"Фокус" припомня, че вчера след полунощ депутатите успяха да напуснат сградата на Народното събрание, която бе окупирана от протестиращи срещу Бюджет 2026.
Днес народните представители трябва да разгледат на второ четене в Комисията по бюджет и финанси план-сметката на страната. Снощи те приеха на второ четене бюджетите на НЗОК и ДОО, което беше и причината за многохилядния протест пред "Триъгълника на властта".
Народното събрание не може да започне работа: Няма кворум
Още по темата
/
Рая Назарян: България ще подкрепя конструктивната роля на ПАЧИС в решаването на предизвикателствата пред Черноморския регион
23.11
Назарян: Очаквам решенията на държавите членки на ПАЧИС да подпомогнат развитието на страните от Черноморския регион
21.11
Лена Бориславова за Слави Трифонов: Той и песен написа преди време! Осъдих го за нея на първа инстанция
19.11
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
23:30 / 26.11.2025
Народът се навдига? Протестиращи окупираха "Триъгълника на властт...
22:27 / 26.11.2025
Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на в...
23:28 / 26.11.2025
Омбудсманът: Майчинството през втората година трябва да е равно н...
21:41 / 26.11.2025
Левон Хампарцумян: Ставаме за смях заради разходите
21:42 / 26.11.2025
Напрежението аскалира: Гърмежи от пиратки, хвърчащи бутилки и лин...
21:39 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.