Народното събрание обсъжда удължаването на инициативата JEREMIE
Целта е да се осигури правна валидност на подписаните споразумения, с които се удължава действието на рамковото и финансовото споразумение до 31 декември 2035 година.
Предвидено е парламентът да разгледа и законопроект за ратифициране на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки – от една страна, и членовете на Организацията на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн – от друга.
