Народното събрание ще си почива днес след вчерашния среднощен маратон
©
ФОКУС припомня, че през вчерашния ден депутатите приеха на второ и окончателно четене измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС). Гласуването премина със 117 ''за", 82 "против" и 10 "въздържал се".
Освен това на вчерашното удължено заседание, народните представители приеха и изменения в Закона за киберсигурност.
За днес в дневния ред бе предвиден блицконтрол, в който министър-председателят и вицепремиерите в оставка да отговарят на въпроси на депутатите. А също така и редовен парламентарен контрол.
Още по темата
/
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Закриха КПК
28.01
Още от категорията
/
Радев след промените в ИК: Това е поредна стъпка в опитите на политическото статукво да запази властта си
08:26
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница: Проектът е "надпартиен", работи се ежедневно
05.02
Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който се е вкопчил в нещо и отказва да го пусне
05.02
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница:...
23:15 / 05.02.2026
Освободиха гинеколога от София, задържан заради скандалните запис...
20:10 / 05.02.2026
Тя се ражда и умира на 5 февруари, но живее 92 години
20:07 / 05.02.2026
Окончателно: Ограничиха изборните секции в чужбина
20:12 / 05.02.2026
Таков: Няма вътрешни битки в БСП
20:12 / 05.02.2026
Желязков: Членството в ОИСР е следващата голяма икономическа и по...
20:08 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.