Наш лекар предупреди: След наводненията дебнат много чревни инфекции
"Единични струпвания на боклук за седмица-две не са фатални. Основният риск идва, ако отпадъците престоят по-дълго и привлекат гризачи – мишки и плъхове, които пренасят фекално-орални инфекции като салмонелоза“, обясни д-р Илиев.
По думите му ниските температури през есента и зимата са естествена защита, защото забавят развитието на бактерии и насекоми.
Опасностите след наводненията: Замърсена вода и чревни инфекции
Много по-сериозен според него е рискът в наводнените райони на Южното Черноморие.
"При големи количества вода може да се получи смесване на питейна, дъждовна и канална вода. Така се увеличава опасността от заразяване с Ешерихия коли и други чревни инфекции“, предупреди експертът.
Той напомни, че в тези райони трябва задължително да се мият ръцете, плодовете и зеленчуците и да не се консумира вода от чешмата, ако не е обявена за безопасна.
Зимните вируси: COVID, грип и RSV
Д-р Илиев подчерта, че през следващите месеци ще циркулират няколко основни вируса — COVID-19, грип и респираторен синцитиален вирус (RSV), който е особено опасен за деца и възрастни.
"Грипният пик и COVID тази година се очакват след Нова година. Новите варианти на коронавируса – Нимбус и Стратос – протичат със силен гърлобол и хрема, но рискът от дълъг COVID остава“, каза специалистът.
Ваксинацията остава най-сигурната защита
"Ваксините срещу COVID и грип трябва да се поставят отново – имунитетът от миналогодишната имунизация е краткотраен“, подчерта д-р Илиев.
Той препоръча създаването на навик за ежегодна ваксинация през есента, тъй като вирусите непрекъснато мутират и всяка година ваксините се адаптират към актуалните щамове.
