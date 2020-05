© Д-р Стоян Алексов е председател на Българската асоциация по патология и като такъв участва в уебинар на Европейската асоциация, където обсъдиха коронавирусната инфекция. Основният извод на патолозите от Швейцария, Франция, Германия, Италия, Испания е, че коронавирусът не е смъртоносен. Няма починал от коронавирус, твърдят те.



Семинарът е организиран от European Society of Pathology – May 8th, 2020 Webinar с модератор Dr. Marco Santucci of University of Florence, Florence (UNIFI). За да кажем, че човек е починал от коронавирус, трябва да установим възпалителна реакция, довела до смъртта, без да има други несъвместими с живота заболявания.



Такива случаи няма, обясняват патолозите. Няма специфични патоморфологични белези на пораженията от коронавируса върху човешките тъкани. Няма никаква разлика на аутопсия между починал с коронавирус и такъв, починал от сезонна вирусна инфекция.



"Нямаме моноклонално антитяло, с което да маркираме и да различим картината от тази на други вирусни инфекции, твърдят експертите. За разлика от грипа кронавирусът не води до смърт. През януари починаха млади хора от грип. Световната здравна организация сгреши, че обяви пандемия, защото такава няма. У нас са направени само три аутопсии, защото СЗО даде инструкция да не се правят".



"В това няма логика, обяснява д-р Стоян Алексов. Когато имаме нова картина, причинена от нов вирус, логиката е да се правят аутопсии на всички, за да се събере максимална информация за новата болест. Това поведение н а СЗО може да се определи като престъпно", каза д-р Алексов.



"Кризата насочи целия ресурс на здравната система в посока към коронавируса и от това страдат болните с всички други заболявания, особено тези с онкологични заболявания. Работата ни върху биопсични материали, цитонамазки и други е намаляла 10 пъти. Пациентите са уплашени и не търсят медицинска помощ, много случаи остават недиагностицирани.



Това означава, че ако е имало карцином in situ (в начален стадий), след два месеца той вече може да е станал инвазивен и да премине в следващ стадий. Това ще създаде повече проблеми на здравната система, отколкото коронавирусът", обясни д-р Стоян Алексов.



Вижте интервюто на д-р Стойчо Кацаров с д-р Стоян Алексов.