|Наша банка надгражда кампанията си "без такса за вноски по сметки на граждани"
Облекчението се отнася за вноски на банкноти в левове по всички видове сметки на клиента (разплащателни, депозитни, спестовни сметки), без ограничение на сумата за внасяне. Кампанията важи и при използване на банкомати с депозитна функция за внасяне на левове съгласно дневните лимити за дебитни карти.
Допълнително предимство, което Fibank предлага, е прилагането на фиксирания курс на БНБ 1 EUR = 1,95583 BGN при вноска на каса на левове по депозит или спестовна сметка в евро.
До края на годината ПИБ ексклузивно освобождава клиентите си - физически лица, и от такса за внасяне на евробанкноти по лична сметка, независимо от вида ѝ – разплащателна, депозит, спестовна сметка, за погасяване на кредит или кредитна карта.
С тази инициатива Първа инвестиционна банка цели да подкрепи клиентите си в подготовката за присъединяването на България към еврозоната.
На сайта на банката е достъпна и секция: "За еврото“, включваща актуална информация за въвеждането на новата официална валута от 1 януари 2026 г.
