Наши лекари откриха труп на жена, арестуван е криминален тип
Автор: Екип Burgas24.bg 14:43
В рамките на няколко часа криминалисти от РУ-Пещера и ОДМВР-Пазарджик установиха и задържаха извършител на тежко криминално престъпление. Разследването е осъществено със съдействието на екипи от Главна дирекция "Национална полиция“ и под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

В събота по обед в РУ-Пещера е получен сигнал от местния филиал за Спешна помощ. Медиците открили безжизнено тяло на жена в къща, намираща се в пещерския квартал "Пирин“. По първоначално получените данни по трупа имало установени следи от насилие.

Незабавно към мястото са насочени екипи от криминалисти и полицейски инспектори от РУ-Пещера, както и служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР-Пазарджик. Установено е, че се касае за убийство на 62-годишна жена от Пещера. За случилото се незабавно е уведомен дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик, а на помощ на колегите си пристигнали и експерти от Главна дирекция "Национална полиция“.

Започнала усилена работа "по горещи следи“, на местопроизшествието е извършен щателен оглед, иззети са веществени доказателства, имащи отношение към разследването. Трупът е транспортиран за аутопсия в отделение по съдебна медицина в МБАЛ-Пазарджик.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия не след дълго криминалистите попаднали в дирите на убиеца. Оказало се, че той е 48-годишен пещерец и живее в същия квартал, където и жертвата. Мъжът е стар познайник на органите на реда, има регистрирани криминални прояви.

Намерен е ножът, с който е извършено тежкото престъпление, открити са още парична сума и мобилен телефон, откраднати от жертвата, преди да бъде прободена и умъртвена. Извършителят е задържан първоначално за срок от 24 часа в ареста на РУ-Пещера. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на прокуратурата в областния град.








