|Наши митничари откриха медикаменти с наркотични вещества
От Агенция "Митници" установяват, че иззетите медикаменти съдържат активно действащи компоненти – золпидем и алпрозолан, включени в Списък III - рискови наркотични вещества от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница София.
В качеството на обвиняем по образуваното досъдебно производство за контрабанда на рискови наркотични вещества е привлечен Х.И., на 46 години. С постановление на прокурор от Софийска окръжна прокуратура обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо лицето.
Делото продължава под надзора на прокуратурата.
