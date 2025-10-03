Новини
Наши митничари откриха медикаменти с наркотични вещества
Автор: Велизара Ангелова 15:35
©
Около 10:30 ч. на 01.10.2025 г., на Митнически пункт Калотина на трасе "Входящи леки МПС и автобуси" пристига превозно средство с платформа, на която е натоварен лек автомобил. При извършената проверка на превозвания автомобил, митническите служители откриват в багажника и купето 5 големи чанти, пълни с блистери от два вида медикаменти - Belbien и Ksalol. В присъствието на разследващите митнически инспектори са изброени всички блистери, като съответно бройката е 9800 блистера Belbien с общо 98 000 таблетки и 9960 блистера Ksalol с общо 149 400 таблетки.

От Агенция "Митници" установяват, че иззетите медикаменти съдържат активно действащи компоненти – золпидем и алпрозолан, включени в Списък III - рискови наркотични вещества от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница София.

В качеството на обвиняем по образуваното досъдебно производство за контрабанда на рискови наркотични вещества е привлечен Х.И., на 46 години. С постановление на прокурор от Софийска окръжна прокуратура обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо лицето.

Делото продължава под надзора на прокуратурата.








