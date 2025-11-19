Настояват убийствата на жени да бъдат вписани в закона като утежняващо вината обстоятелство
© Burgas24.bg
"Много балкански страни, които не са членки на ЕС вече са предприели мерки по въпроса. Приели са Истанбулската конвенция и се грижат за хората си. Крайно време е и България да направи нещо“, каза Тишева.
Този месец във почти всички балкански страни се проведе кампания срещу насилието над жени. У нас лицето на кампанията бе актрисата от плевенския театър Камелия Хатиб. Преди седмица тя се разходи в триъгълника на властта в черна булчинска рокля.
"Посланието на черната рокля е, че не винаги семейният живот се развива по начина, по който сме мечтали в деня на сватбата. Често се стига до насилие и жените има нужда от защита. Дизайнерът на роклята е Едис Пала. Цялата рокля от тънка дантела. Символ на женската нежност, която инстинктивно мъжете искат да разкъсат. Ето защо и самата рокля е накъсана“, обясни Хатиб.
Цялото интервю може да чуете в звуковия файл.
Още от категорията
/
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.