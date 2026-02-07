Сдружение "За достъпна и качествена храна“ заявява категоричната си позиция в подкрепа на въведените от Европейския съюз по-строги мерки за контрол на токсина цереулид в бебешките храни. Решението е взето след масови изтегляния на адаптирани млека от пазара в над 60 държави и поставя защитата на кърмачетата и малките деца в центъра на политиките за безопасност на храните.По искане на Европейска комисия, Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) определи нова, изключително ниска "остра референтна доза“ за деца под 16-седмична възраст. Този праг отразява принципа, че при храните за бебета дори минимален риск е неприемлив.Цереулидът е термоустойчив токсин, произвеждан от бактерията Bacillus cereus. Той не се разрушава при варене, стерилизация или затопляне, което означава, че веднъж попаднал в храната, остава активен до момента на консумация. Токсинът може да причини повръщане, гадене и диария, а при кърмачета – тежка дехидратация и сериозни усложнения поради ниското телесно тегло и незрялата имунна система.Особено тревожно е, че цереулидът може да се образува още на етап суровини и доставка, преди крайният продукт да достигне до потребителите. Това прави контрола по цялата верига на доставки критично важен, особено при внос на съставки от трети държави.Настояваме за:-нулева търпимост към наличие на токсини в бебешките храни;-пълна проследимост и засилен контрол върху суровините и доставчиците;-прозрачна и навременна информация към родителите при всеки потенциален риск;-ефективна координация между националните контролни органи и европейските институции.За Сдружението "За достъпна и качествена храна“ безопасността на бебешките храни не е тема за компромис или баланс, а основно право. Ще продължим да отстояваме политики и стандарти, които поставят здравето и живота на децата над всичко останало.През последните месеци редица тревожни случаи в Европа и извън нея показаха колко реален е рискът при пропуски в контрола на бебешките храни. В края на 2025 г. и началото на 2026 г. бяха изтеглени партиди адаптирани млека в повече от 60 държави, след като в тях бяха открити следи от токсина цереулид.Националните власти във Франция започнаха разследвания, включително по случаи на тежки здравословни инциденти при кърмачета, като паралелно с това производители идентифицираха замърсени суровини във веригата на доставки. Тези събития ясно показват, че проблемът не е изолиран, а системен, и изисква незабавни, координирани и безкомпромисни действия на европейско ниво.