Днес ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход – между 9° и 13°. В Бургас те ще са между 11° и 12°, а в Ахтопол – между 11° и 13°, съобщиха от НИМХ.

Прогноза до средата на май

Море

Температурата на морската вода е 12°–13°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

В страната

През денонощието синоптичната обстановка в страната ще бъде усложнена. Ще бъде облачно и с повсеместни валежи от дъжд и на места в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана количествата ще са значителни. Минималните температури ще са между 5° и 10°.Максималните ще са от 8° - 10° в Северна България, където температурите ще са почти без денонощен ход, до 14° - 16° на места в Южна България, в София максималната температура ще е около 9°.

В планините

Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 метра – от дъжд. В района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив количествата ще са значителни и ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта границата на снеговалежа ще се понижава до около 1000 метра надморска височина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.