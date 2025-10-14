ЗАРЕЖДАНЕ...
Назначиха Мариника Чернева за и.ф. председател на ВАС
© ВАС
Това стана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27 от 14 Октомври 2025 г.
Тя има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС, съобщиха от пресцентъра.
Съдия Мариника Чернева е завършила специалност "Право“ в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски“ през 1988 г.
От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд.
Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.
Още от категорията
/
Здравният министър увери, че няма да се вдигат здравните осигуровки и таксата при личните лекари
13:42
Предложение: Бащите на новородено да могат да разсрочат полагащия им се отпуск в рамките на година
12:44
Утре сняг, ето къде
13.10
Министър за трагедията в "Елените": Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400
13.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.