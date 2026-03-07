Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Андрей Янкулов обяви в публикация във Facebook, че е назначен трети заместник - министър на правосъдието. Той поясни, че това се е случило в края на работната седмица по негово предложение.

За поста е избрана Таня Радуловска - настоящ адвокат и бивш съдия.

Ето какво още гласи публикацията на Янкулов: 

Познавам Таня от 19 години, когато започвах като младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а тя беше съдия в Софийски районен съд. Винаги е била един от примерите за мен (но и далеч не само за мен) с професионализма си като магистрат.

Преди години Таня беше много силен и авторитетен глас за качествена промяна в правосъдната система. Радвам се, че успях да я убедя да се завърне към това.

Вярвам, че с житейския и правния си опит на адвокат и магистрат Таня ще бъде безценно попълнение в младия ръководен екип на Министерство на правосъдието.

Пожелавам ѝ успех!