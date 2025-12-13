Не ги яжте горещи: Храни, които е по-добре да се консумират на следващия ден
Оказва се, че охлаждането променя структурата им дотолкова, че те започват да действат благотворно на метаболизма, като подпомагат контролa на кръвната захар, теглото и функционирането на червата.
Според Vogue ключът се крие в химичните процеси, които протичат след приготвянето. Обикновени храни като картофи или ориз могат да се превърнат в мощен инструмент за стабилизиране на глюкозата, особено когато престоят няколко часа на студено.
Тайната е в нишестето. Когато въглехидратите – картофи, паста, ориз или зърнени храни – се охладят, в тях се образува т.нар. устойчиво нишесте. То действа като фибри, които не се усвояват веднага, а достигат до червата и подпомагат развитието на полезните бактерии. Резултатът е по-стабилна кръвна захар, продължително чувство на ситост и по-здравословна микрофлора, пише zdrave.to.
Учените дори определят ТОП 7 храни, които е по-добре да се консумират утре.
Картофи - Абсолютният лидер. Охладените картофи намаляват скока на глюкозата след хранене с 40%. Дори ако след това се затоплят леко, ефектът се запазва.
Бял ориз - След 12 часа на студено, количеството полезно нишесте се увеличава значително.
Паста - Вчерашната паста, която след това се затопля внимателно, се усвоява по-бавно и не предизвиква рязко освобождаване на инсулин.
Овесена каша - Охладената каша стимулира производството на вещества, които укрепват чревния имунитет.
Зелени зеленчуци - Бланшираните и бързо охладени броколи или грах запазват 25% повече витамин C и антиоксиданти.
Домати - Бавното охлаждане на доматения сос улеснява усвояването на ликопена (мощен антиоксидант).
Ечемик - Подобно на други зърнени храни, когато се охлади, помага за контролиране на теглото и намалява възпаленията в тялото.
