Любен Дилов-син, който бе избран във Втори МИР – Бургас за народен представител от ГЕРБ, е хоспитализиран в стабилно състояние в Рим след претърпян инфаркт. Информацията беше споделена от неговия близък приятел Георги Захариев с цел да се внесе яснота и да се пресекат неверните публични твърдения за здравословното му състояние.
Уточнението стана наложително, за да бъде коригирана разпространената по-рано информация, че Дилов е получил инсулт. Към момента за него се грижат екипи от утвърдени италиански специалисти, а семейството му е неотлъчно до него в италианската столица, става ясно от публикация във Facebook, съобщават колегите от Plovdiv24.bg.
В съобщението се отправя призив към медиите и обществеността да не се спекулира с темата и да не се притесняват близките на Любен Дилов-син в този труден момент.
Burgas24.bg припомня, че 239 от 240 депутати присъстваха на днешното първо заседание на Народното събрание.
