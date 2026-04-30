Любен Дилов-син, който бе избран във Втори МИР – Бургас за народен представител от ГЕРБ, е хоспитализиран в стабилно състояние в Рим след претърпян инфаркт. Информацията беше споделена от неговия близък приятел Георги Захариев с цел да се внесе яснота и да се пресекат неверните публични твърдения за здравословното му състояние.

Уточнението стана наложително, за да бъде коригирана разпространената по-рано информация, че Дилов е получил инсулт. Към момента за него се грижат екипи от утвърдени италиански специалисти, а семейството му е неотлъчно до него в италианската столица, става ясно от публикация във Facebook, съобщават колегите от Plovdiv24.bg.

В съобщението се отправя призив към медиите и обществеността да не се спекулира с темата и да не се притесняват близките на Любен Дилов-син в този труден момент.

Burgas24.bg припомня, че 239 от 240 депутати присъстваха на днешното първо заседание на Народното събрание.