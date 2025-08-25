Новини
Не си публикувайте децата в социалните мрежи
Автор: Ася Александрова 12:26Коментари (0)164
© Фокус
Киберсигурността става все по-популярна и е много важно да даваме информация и ресурси, които наистина помагат на хората да започнат в тази сфера. Киберсигурността е необятна наука и е необходимо време и фокус, за да я овладееш. Това обясни в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ специалистът по киберсигурност в технологичния гигант Microsoft Ева Бен – една от 20-те най-вдъхновяващи жени в киберсигурността на 2025 година.

По думите й в днешно време всеки един човек, който има телефон, който се свързва с интернет по някакъв начин, трябва да се интересува от киберсигурност, тъй като когато си свързан с интернет по един или друг начин, ти си мишена за атаки и за хакери. "Затова е важно всеки да бъде образован за елементарни киберсигурност хигиени, които да се спазват в интернет пространството,“ посочи тя и обясни, че кибератаките могат да бъдат заплаха не само за спестяванията на хората в банките, но е застрашена и идентичността от подобни незаконни действия. "Всички трябва да имат елементарна култура в интернет,“ като за нея е важно в никакъв случай да не се публикуват лични данни в социалните медии: "Никога в никакви причини не споделяйте къде децата ви ходят на училище, какво правите, каква е вашата професия. Няма как да се избегнат социалните мрежи, но нека да ги използваме за добро и да не споделяме прекалено много за това, защото това може да бъде използвано срещу нас,“ посъветва специалистът.

Киберспециалистите се опитват в мисленето си да отиват дори по-напред от хакерите, мислейки по техния начин. Това се прави, за да се разберат техните цели и да бъдат предотвратени техните атаки, разказа още Ева Бен и посочи фишингът или като една от най-актуалните кибератаки и социално инженерство в момента, тъй като тези мейли, подпомогнати и от изкуствения интелект, стават изключително реалистични. "Нараства броят на кибератаките, които използват изкуствения интелект, за да синтезират изкуствен глас на твоето дете. Това се случва изключително често и затова казвам: не си слагайте децата на социалните мрежи, защото това е много опасно, особено сега, когато лесно може да се направи всичко с помощта на изкуствения интелект.“ Това отваря ново ниво на социално инженерство, посочи още тя и добави, че вече не става въпрос само за имейли или телефонно обаждане, а вече имаме визуална и звукова измама, която е почти невъзможно да се разпознае. "Deepfake вече не е просто забавление в TikTok, сега е оръжие за измама и става все по-достъпен за все повече хора.“

Най-важното нещо е хората да бъдат информирани за възможните злоупотреби с развитието на новите технологии и винаги да бъдат скептични към действия, изискващи спешност или негативна ситуация с плащане/изпращане на пари. "Ако имате обаждане от някой, който звучи спешно, примерно детето ви или родител, затворете и вие им се обадете. Не дайте да отговаряте на това обаждане, защото по принцип, ако се обадите обратно, ще разберете дали е истина или не. Винаги трябва да забавяте, не трябва да се панирате каквото и да става.“

Според Ева Бен развитието на технологиите ще доведе до изчезването на много професии, но ще бъдат заменени от други. "Като всяка една нова технология, която променя света, изкуственият интелект има и минуси, и плюсове. Едно нещо, което ще кажа е, че изкуственият интелект е неизбежен, ще бъде неизбежна част от нашия живот, така че задължително трябва да учите изкуствен интелект в каквато и среда да се намирате,“ категорична е тя.



