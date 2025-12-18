Не взимайте и давайте пари назаем днес!
Ето какви обичаи се спазват на днешния ден:
В българската народна традиция Свети Модест е почитан като покровител на земеделците и овчарите, особено в района на Странджа, където скотовъдството е основен поминък. Празникът е посветен на здравето на домашните животни. На този ден едрият добитък като биволи, коне и волове не се впряга в работа. В домовете, където животните често боледуват, пред иконата на светеца се поставят малки яремчета или рогца от алуминий, а понякога и от сребро, с надеждата за защита и здраве на животните. Раздават се погачи и варено жито.
Какви са суеверията за днешния църковен празник?
Преди години хората вярвали, че днес бродят зли духове и поради тази причина е било забранено да се оставят ножове на видни места. Не трябва и да изхвърляте храна, тъй като се смята, че с тях можете да изхвърлите късмета от къщата. Освен това е добре да не взимате и давате пари назаем, иначе цялата година ще мине в дългове.
