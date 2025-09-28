Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Не забравяйте чадъра днес, идва дъжд
Автор: Лора Димитрова 09:03Коментари (0)122
©
Днес ще бъде предимно облачно и с временни прекъсвания на места в западните райони ще превалява дъжд, а през нощта преваляванията ще обхващат и централните райони на страната. Ще духа слаб, в източните райони – умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, за София – около 15°, съобщиха от НИМХ.

В планините ще бъде облачно, като високите части ще са в мъгла. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите планински върхове и била - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.



Още по темата: общо новини по темата: 9
27.09.2025 Швейцария е покрита със сняг
22.09.2025 Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
22.09.2025 Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
22.09.2025 Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Преминете към по-червени меса и яжте зелени банани!
21.09.2025 Как правилно да стерилизирате буркани за зимата: С тези стъпки туршията никога няма да се развали
17.09.2025 Аптеките ще разполагат с около 175 000 противогрипни ваксини
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си ...
09:04 / 28.09.2025
Докъде стигна въвеждането на 4-дневна работна седмица в България?...
09:04 / 28.09.2025
"Продължаваме промяната" избира новите си ръководни органи
09:04 / 28.09.2025
Големи промени до часове по "Тракия" и "Хемус"
09:04 / 28.09.2025
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
20:46 / 27.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и ...
20:12 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: