ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Не забравяйте чадъра днес, идва дъжд
В планините ще бъде облачно, като високите части ще са в мъгла. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите планински върхове и била - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°.
Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си ...
09:04 / 28.09.2025
Докъде стигна въвеждането на 4-дневна работна седмица в България?...
09:04 / 28.09.2025
"Продължаваме промяната" избира новите си ръководни органи
09:04 / 28.09.2025
Големи промени до часове по "Тракия" и "Хемус"
09:04 / 28.09.2025
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
20:46 / 27.09.2025
Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и ...
20:12 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Популярна водеща се завръща на екран
22:34 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Комарджии обраха бургазлия, пръснаха парите в казино
11:14 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета