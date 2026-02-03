86 260 недекларирани евро задържаха митническите служители на МП "Капитан Андреево" при четири отделни проверки на превозни средства, излизащи от страната.Най-голямото количество недекларирани евро са открити на 28 януари 2026 г. при проверка на товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът- турски гражданин, декларира, че превозва стока от Германия през България за Турция. Превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В чекмедже под леглото в шофьорската кабина, както и в джоб на якето на водача, митническите служители са установили недекларирани общо 40 000 евро.20 000 недекларирани евро са открити при друга проверка на влекач с полуремарке, на път от Белгия през България за Турция. На 31 януари 2026 г. митническите служители извършват личен преглед на водача с турско гражданство. В джобовете на якето му са открити 20 000 евро.По случаите са образувани досъдебни производства от разследващи митнически инспектори под надзора на Районна прокуратура – Хасково - Териториално отделение - Свиленград.При други два случая са установени недекларирани общо 26 260 евро. На 27 януари в джобовете на яке, поставено на леглото в шофьорската кабина, водачът е укрил 15 000 евро. Той превозвал стока от Германия през България и Турция за Йордания. На 31-ви януари, при личен преглед на немски гражданин, който пътувал сам с лек автомобил от Германия за Сирия в мъжка чанта за носене през рамо, са открити 11 260 евро.На нарушителите са съставени актове за административно нарушение по Валутния закон.