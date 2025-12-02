Недоволство не стихва: Протести срещу Бюджет 2026 и утре
Демонстрациите ще започнат в 18 часа в София, Пловдив, Бургас, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Нова Загора, Добрич, Гоце Делчев, Велико Търново и Плевен.
Това ще бъде третият протест срещу Бюджет 2026 г в столицата и вторият в останалите градове у нас.
Незнам
преди 4 мин.
Ае, яхнаха протестите. Честито!
