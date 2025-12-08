Недялко Йорданов: Майка ми си отиде неочаквано като баща ми, след една инжекция
В поста си поетът пише: "Скъпи приятели, днес е денят, в който преди 26 години си отиде моята майка. Вероятно не малко от вас знаят какво означава това. Болка. Болка до края на живота."
Йорданов говори за своето детство, изпълнено с изпитания и мъка: "Тя остана вдовица, когато беше 27-годишна. Аз на 7 години, а братчето ми на три месеца."
"Остана вярна на паметта на баща ни, въпреки всичките изпитания на които бяхме подложени. Отиде си като него – неочаквано, след една инжекция. Оказа се, че отдавна се е готвила за този момент, за да нямаме никакви грижи за погребението. Сега те са заедно двамата в Бургас завинаги. И аз някой ден ще отида при тях и знам, че ще бъда щастлив", завършва своя пост той.
Йорданов посвети и стихотворение по повод случай:
ПЛАЧ ПО МАМА
Изплаках всичко вече. Душата ми е суха.
Но знам, че всички мъртви в отвъдното ме чуха.
Ти как си горе, мамо? Как да надникна в мрака?
След петдесет години баща ми те дочака.
В най-светлата му младост го взе смъртта коварна,
но петдесет години ти му остана вярна.
И ето – ти си тръгна...Защо така набързо?
Навреме ли?..За майките изобщо няма възраст...
Така ли бе решила?..Да ни спестиш тревога.
И куфарчето с дрехите си стегнала - за Бога!
Парите за ковчега в найлонова торбичка...
Как да те вразумявам, ох, майчице едничка!
Ох, мамо! Майко! Майчице!Защо ме изостави!
С годините сърцата ни уж стават по-корави...
С годините сърцата ни уж стават по-студени.
Аз ще се справя, майчице. Ти не мисли за мене.
Не е възможна всъщност нашата раздяла.
Ти продължаваш в мене – Ти съществуваш цяла.
Аз цял живот опитвам на теб да заприличам
и също като тебе се уча да обичам.
