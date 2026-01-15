Животът на 8-годишната Зара от Пловдив и нейното семейство се преобръща само за миг. Детето има нужда от животоспасяваща мозъчна операция, а майката отправя отчаян зов за подкрепа към всички хора с добри сърца. Ето какво разказва тя:"Зара е на 8 години и е родена 3 минути след сестра си Мила. Двете ни момичета са направени от любов, светлина и сбъднати мечти. Пътят ни към тях беше дълъг и изпълнен с изпитания, но чудото се случи – станахме родители.Зара има звънтящо гласче, сериозни акробатични заложби, палава усмивка и безкрайно въображение. Тя винаги намира начин да прогони скуката. А ние… ние често не осъзнаваме колко сигурно убежище е "скуката“ в ежедневието ни. Докато не я загубим.На 03.01 Зара внезапно загуби съзнание. Бяхме на хижа в планината. Час по-късно успяхме да стигнем до най-близкото спешно отделение в Смолян.Преглед. Изследвания. Скенер на глава. Скенер...Пребледнели лица. Смут. Тиха паника."Не можем да ви оставим тук. Изпращаме ви в Пловдив.“— Защо?— "Ами… скенерът. Не знаете ли? Елате, да не чува детето.“Удар в стомаха.Линейка от Смолян към Пловдив. Нощ. Завои. Никой не ни вижда, въпреки ослепителната сигнализация. Пътуването е безкрайно. Прием по спешност. Детска онкохематология. ЯМР. И потвърждението.Диагнозата, която разполови животът ни на 2- преди да знаем, когато проблемите ни бяха като на всяко нормално семейство и след като узнахме- когато се учим да живеем с това, когато всички трябва да изцедим целият си наличен човешки ресурс, сила, ВЯРА, упование, смирение, за да преминем през изпитанието и междувременно да бъдем здрава опора за нашия малък боец и за нейната състрадателна сестричка.4-сантиметров тумор в мозъка. Ляв темпорален лоб."Имате време… но не много. Трябва активно да планирате операция.“Как, по дяволите, се планира мозъчна операция на осемгодишното ти момиченце? Как? Какво казваш на сестра ѝ, която е неотлъчно до нея и е пряк свидетел на всичко?Започнаха телефоните. Имейлите. Разговорите. Часовете се превърнаха в дни. Дните – в седмици. Професори. Доценти. Неврохирурзи. България. Турция. Германия. Мнения. Прогнози. И… оферти. Оферти."Ще посрещнем всичко сами“ – казвахме си.Но истината е проста и жестока.Нищо не можем да посрещнем сами. Нищо.Имаме нужда от помощ.От подкрепа.От хора.Имаме нужда от вас, добротворци. От вашите добри дела за нашата Зара.Как можете да помогнете: с дарение, със споделяне, с дума на подкрепа. Всяка помощ има значение. Всяко споделяне е шанс.За да може Зара да дава още много от светлината си на света.Защото децата са светлината на света.Благодарим ви от сърце, че сте до Зара. Тя го усеща...Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut