От сдружението "Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ) сигнализират за масова практика на незаконно начислени високи горивни такси. Според председателя на организацията, Павлина Илиева, суми от порядъка на 70-100 евро на човек за автобусни екскурзии са нереални и често се събират от нелегитимни търговци.

За сравнение, при лицензираните туроператори тези такси в момента са между 10 и 25 евро (около 3% от цената на пакета). Илиева подчертава, че по-високи суми са обосновани единствено при далечни самолетни полети, докато в останалите случаи те нямат пазарна логика и са лесно проверими, информира Plovdiv24.bg.

За да има поскъпване на пакета, който клиентът е платил, трябва във вече сключените договори да има клауза, която позволява това. Павлина Илиева подчерта, че цялостно поскъпване на туристическите пакети (извън горивото) може да се очаква само за новите договори, които предстои да бъдат сключени. "Това обаче е обявена нова цена за нови клиенти, а не за клиенти по стари договори", казва Илиева пред travelnews.bg.

В някои договори за организирано туристическо пътуване е посочено, че горивните такси се активизират, когато цената на горивото нарасне над определен процент. Например "Райнеър" уведомява, че при увеличение на цената на горивото с до 9.99%, компания ще го поеме за своя сметка. При ръст от 10 до 20% се въвежда горивна такса от 3.69 евро, а при всяко следващо увеличение на цената на горивото с 10% сумата се мултиплицира.

Туристическите агенции са длъжни да предупредят клиентите за допълнителната такса за гориво не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване. В договорите се посочва, че агенциите си запазват правото да искат доплащане и при промяна на летищни такси, пристанищни такси, данъчни ставки и валутни курсове. В тези случаи агенциите също трябва ясно и разбираемо в 20-дневен срок да уведомят клиентите си, както и причините за доплащането.

Според Закона за туризма увеличение на цената на пакета до 8%, вследствие на обективно посочени причини, не може да бъде повод туристът да се откаже от почивката. Въпреки икономическите предизвикателства, ползването на услугите на регистриран туроператор в момента е най-сигурният вариант за българските граждани:

Цени отпреди кризата - повечето пакети са договорени преди началото на икономическите сътресения и военните конфликти. Това позволява на клиентите да пътуват на цени, по-ниски от текущите пазарни нива, дори с добавена минимална такса гориво.

Законова защита - съгласно чл. 87 от Закона за туризма, операторът трябва да информира за промяна в цената поне 20 дни преди отпътуването.

Право на отказ - ако увеличението надвишава 8% от стойността на пакета, клиентът има право да се откаже от договора без неустойка и да получи обратно цялата заплатена сума.

За да избегнете злоупотреби от страна на физически лица, представящи се за организатори, винаги правете следните четири проверки:

Национален туристически регистър - проверете дали фирмата има валидно удостоверение за регистрация в сайта на Министерството на туризма:

https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

Валидна застраховка - всеки законен туроператор е длъжен да има действаща застраховка "Отговорност на туроператора“, която защитава вашите средства.

Договор за туристически пакет - никога не плащайте без подписан писмен договор, в който ясно са описани всички условия и услуги.

Винаги изисквайте касов бон или банков документ за извършеното плащане. Те са вашето единствено доказателство при нужда от съдействие от Комисията за защита на потребителите.