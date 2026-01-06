Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни, ето как
©
"Смяната на лева с евро идва и много от нас ще се чудят какво да правят със събраните през годините стотинки – в бурканчета, касички, портмонета и чекмеджета. Монети, които отдавна не броим и често ни тежат повече като усилие, отколкото като стойност", пишат още от фондацията.
Доброволците дават възможност на всички онези, които все още не са обменили своите монети, да направят дарение, което ще даде възможност на бездомни кучета и котки да получат лечение, храна, подслон, медикаменти и най-вече грижа.
Ако сте събрали стотинки и имате желание да се включите в каузата, можете да откриете страниците на фондацията във Facebook и Instagram, както и да се свържете с тях на телефон: 0878 805 452
Още по темата
/
АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро без никакви такси до края на месец юни
22:52
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
22:52
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
20:13
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
20:12
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
15:50
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
15:29
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
14:10
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
11:56
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
10:27
Още от категорията
/
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
20:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.