Неприятно време ни очаква в петък, особено на това място
Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България от североизток. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София - около 6°, максималните - между 11° и 16°, в София - около 12°.
В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд. По най-високите части на Западна Стара планина и Рила дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15°-18°. Температурата на морската вода е от 15° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
