Окръжна прокуратура-Пловдив е внесла в Окръжен съд - Пловдив обвинителен акт спрямо осем обвиняеми, сред които и Левон Манукян и Румен Бечев. Той е за това, че в периода от 1 юли до 26 септември 2024 г. на територията на страната, са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел, чиито ръководител е бил П.П. и в която са участвали длъжностни лица - Левон Манукян, като директор на "Театрално-музикален и филхармоничен център - Разград“ – и Р.Б., като директор на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов“ гр. Смолян.
Спрямо обвиняемите са повдигнати и обвинения за длъжностно присвояване, извършено в съучастие, като Бечев и Манукян, като директори на съответните държавни театрални институции, са обвинени в качеството им на извършители. П.П. е с повдигнато обвинение като подбудител и помагач на двамата директори, а останалите обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност като техни помагачи, информира Plovdiv24.bg.
Присвоителните деяния са извършени в периода от 07.08.2024 г. до 25.09.2024 г., при условията на продължавано престъпление, посредством подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на трудови възнаграждения по невъзникнали трудови правоотношения, като така преведените суми впоследствие са били изтегляни или от фиктивно наетите служители, които ги предавали обратно на участниците в престъпното сдружение, или от някой от помагачите, на които предварително предавали издадените им банкови карти. Присвоените средства от бюджета на РДТ "Николай Хайтов“ - гр. Смолян възлизат на общо 1 753 002 лв., а от този на "Театрално - музикален и филхармоничен център - Разград“ - на 1 558 700 лв.
Четирима от обвиняемите са предадени на съд и за пране на пари, извършено от лица, които са действали в изпълнение на решение на организирана престъпна група, като деянията са извършени повече от два пъти и са се изразили в придобиване, получаване и държане на имущество, за което са знаели към момента на получаването му, че е придобито чрез тежко умишлено престъпление, а именно чрез длъжностно присвояване. Деянията на двама от обвиняемите са квалифицирани и като такива в особено големи размери, представляващи особено тежък случай. Най-високата стойност, предмет на обвиненията за пране на пари, възлиза на 1 384 388 лв.
Най-тежкото предвидено от закона наказание, измежду тези за престъпленията, за които обвиняемите са предадени на съд, е лишаване от свобода в размер от 10 до 20 години, както и конфискация. Законодателят е предвидил и наказание лишаване от права.
Спрямо притежавано от обвиняемите движимо и недвижимо имущество са предприети действия по обезпечаване на конфискацията, като наказания, предвидени за вменените им във вина деяния.
