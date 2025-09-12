Неприятности за шофьора, който уби двама в ПТП край Градец

© Илюстрация Окръжна прокуратура-Сливен задържа за срок до 72 часа К.А. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на 17-годишно момиче и 20-годишен младеж.



Престъпното деяние е осъществено на 27.08.2025 година на пътя от с. Градец към гр. Котел.



Установено е, че обвиняемият е управлявал автомобил, в който са се возили още трима души. Водачът е допуснал пътнотранспортно произшествие, в което двама от спътниците му са починали.



Предстои Окръжна прокуратура-Сливен да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия, което ще бъде разгледано по-късно през днешния ден.