ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нередност при въвеждането на еврото? Можем да се оплачем
Националната агенция за приходите – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;
Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите; когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;
Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции;
Комисията за финансов надзор – при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа;
Министърът на електронното управление - когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1259
|предишна страница [ 1/210 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов: След 100 години никой няма да ни помни
15:50 / 13.09.2025
Утре ще вали дъжд, вижте къде
15:53 / 13.09.2025
Частично бедствено положение
13:03 / 13.09.2025
Икономисти предупреждават
13:04 / 13.09.2025
Защо този фермер е търсен от търговци от Австралия, Малдивите и Я...
13:04 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с остър пост: Мечтая си за връщане на правото н...
10:59 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Млад австриец загина при инцидент в Царево
14:22 / 11.09.2025
Помните ли Брук от "Дързост и красота"? Ето как изглежда тя днес
15:44 / 11.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
08:57 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета