Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нередност при въвеждането на еврото? Можем да се оплачем
Автор: Десислава Томева 15:54Коментари (0)127
©
1 януари 2026 година чука на вратата на България, която влиза в еврозоната. От всички страни ни говорят – какво да очакваме или какво да не очакваме. Призовават ни да търсим и подаваме сигнали при забелязани нередности. Последното обаче няма да е толкова лесно, защото типът на сигнала ще определя институцията към която да се обърнем. Не, че ще го запомните сега като стихотворение, но "Фокус" обръща внимание на този тънък момент и съветва къде да адресирате възражението си:

Националната агенция за приходите – когато нарушенията са свързани с издадени разплащателни документи на граждани, или когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;

Комисията за защита на потребителите – когато нарушенията са свързани с двойното обозначаване на цените или друго подвеждане на потребителите; когато търговец е увеличил цените на предлаганите от него стоки и услуги без това да е обосновано от обективни икономически фактори;

Българската народна банка – при нарушения на поднадзорните на БНБ кредитни институции;

Комисията за финансов надзор – при нарушения на поднадзорните на КФН банки и инвестиционни посредници, изпълняващи функциите на депозитари, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, организирани пазари на ценни книжа;

Министърът на електронното управление - когато административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не са привели информационните си системи, обработващи финансова информация, в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и на Закона за електронното управление.



Още по темата: общо новини по темата: 1259
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
12.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
предишна страница [ 1/210 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов: След 100 години никой няма да ни помни
15:50 / 13.09.2025
Утре ще вали дъжд, вижте къде
15:53 / 13.09.2025
Частично бедствено положение
13:03 / 13.09.2025
Икономисти предупреждават
13:04 / 13.09.2025
Защо този фермер е търсен от търговци от Австралия, Малдивите и Я...
13:04 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с остър пост: Мечтая си за връщане на правото н...
10:59 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Лято 2025
Войната в Украйна
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: