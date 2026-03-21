Нетрадиционен кашкавал със сини сливи стана хит
Създаването на новите вкусове е отнело време за постигане на баланс между "сладко-кисело-соления вкус". Най-трудна се е оказала работата с шафрана, който се доставя от единствения биопроизводител на тази подправка в България. "Шафранът е страшно тежка меризма, много ароматен е и много трудно успяхме да балансираме дозата на съотношението шафран с мляко", обясни Енев пред Nova tv.
Продуктите са оценени високо от посетителите и са спечелили награди за "Най-добър продукт" в избора на потребителя през 2025 и 2026 година. Въпреки икономическите предизвикателства и поскъпването на горивата, малкият бизнес разчита на подкрепата на цялото семейство. "Зад мене стои цялото ми семейство и всички помагат и ще се борим", каза производителят.
Цената на обикновения кашкавал е 12,50 евро, докато специализираните видове със сини сливи, шафран или пушен пипер се продават на цена от 16,50 евро. Продуктът се определя като "гурме за хубаво мезе за хубава чаша вино".
