Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Невиждана истерия и безумни опашки пред магазините в България!
Автор: Екип Burgas24.bg 10:12Коментари (1)263
©
Продажбите на новите модели iPhone 17 стартираха на 19 септември, като по традиция пред магазините в България и по света се извиха дълги опашки. Феноменът се повтаря всяка година, въпреки че мнозина смятат цените за прекалено високи, а подобренията - минимални.

В социалните мрежи коментарите за цените в България веднага станаха вирусни. Например, новият iPhone Air струва 3340 лв. в България, докато в Германия цената му е 1190 евро (около 2330 лв.), а в САЩ - 999 долара (около 1830 лв.). В допълнение, в чужбина клиентите получават значителни отстъпки при връщане на стар модел. Потребители са възмутени от разликата и отбелязват, че "в по-бедните икономики си мега прецакан“.

Въпреки високите цени, опашките пред магазините на iSTYLE и търговските вериги не намаляват. Един от клиентите в София споделя, че обновява телефона си всяка година, защото Apple винаги добавя нещо ново.

Експерти от технологичния сектор коментират, че новите модели предлагат по-скоро еволюционни, отколкото революционни промени. iPhone 17 има леко увеличен дисплей с ProMotion и нов чип A19, докато най-голям интерес предизвиква iPhone Air, който е най-тънкият iPhone досега. Според критиците, тази характеристика е по-скоро естетическа, отколкото практична.

Психолози обясняват феномена с желанието за принадлежност към общност и показване на статус. Тази практика е част от внимателно изградената маркетингова стратегия на Apple за създаване на изкуствен дефицит и ажиотаж около продуктите.

За тези, които не са направили предварителна поръчка, чакането може да продължи със седмици. От българските мобилни оператори също съобщават за ограничени количества, което поддържа напрежението сред клиентите.

Независимо от критиките и цените, Apple отново успява да превърне пускането на нов продукт в социално събитие, генерирайки масова истерия.








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Пълна простотия,чак и на опашки да седиш.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Премиерът Желязков отговори на Пеевски за кризата с водите
10:13 / 20.09.2025
Сериозни ограничения по АМ "Тракия" в посока Бургас
09:00 / 20.09.2025
Кои ваксини се заплащат от НЗОК?
09:05 / 20.09.2025
Празник е! Българи с рядко и интересно име черпят
09:03 / 20.09.2025
Слънце и летни температури днес
09:04 / 20.09.2025
Българка шокирана от цените на хранителните стоки в Сърбия: Същит...
23:03 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
15:13 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Войната в Украйна
Футбол - други
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: