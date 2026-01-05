Нидал Алгафари: Имам усещане, че предсрочни избори тази година може и да няма
©
Ето какво сподели той:
Приятели, имам усещане, че предсрочни избори за Народно събрание тази година може и да няма.
Усещането ми е, че ще състави министерски съвет с третия мандат и мандатоносителят ще предложи експерти без ярки политически личности, освен малък брой от коалицията на мандатоносителя.
Също така част от усещането ми е, че ще бъде събрано мнозинство и чрез брой на народни представители и чрез игра с присъствието на по малобройна партия. Ще го направят защото инак са обречени животът на партията в Народното събрание да е приключил завинаги.
Също така съм с усещането, че нова партия няма да се появи в скоро време, а това неминуемо води, при предсрочни избори, до резултат много близък до настоящия. Да, няма да влезе поне една партия в следващото Народно събрание и гласовете на нейните избиратели ще се преразпределят между онзи, които са прекрачили прага.
Избори за президент ще има и там ще е голямата изненада. А тя ще е кои кандидати ще излязат на балотаж. Ще е много интересно!
Още по темата
/
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
23.12
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
19.12
Още от категорията
/
Бургас е предупреден!
04.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
tikom
преди 1 ч. и 29 мин.
Така ли казаха в стая 222а или къде се е преместило голямото Д след музея?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.