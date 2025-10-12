Търговци и организатори на събития вече се подготвят за тазгодишния Halloween, което личи по витрините, рафтовете на магазините и онлайн рекламите. Това подсеща хората, които планират да станат част от тематичната нощ на костюмите, да започнат с пазаруването за предстоящия 31 октомври.По този повод Габриела Руменова, основател на "Ние, потребителите“, припомня някои от основните рискове при маските, костюмите и лакомствата, свързани с този празник."Добавяме и информация за конкретни наскоро забранени опасни продукти с такава тематика. Нощта на Вси светии набира все по-голяма популярност у нас, но с това растат и рисковете – както за безопасността, така и за портфейлите на клиентите", напомнят от "Ние, потребителите“.Празникът на страховитите маски и костюми излага потребителите на редица рискове. Лесно запалими материи – особено евтините синтетични тъкани – могат да се възпламенят от свещи, фенери или декоративни лампи. Някои бои и лепила, използвани за украси, маски или гримове, може да съдържат забранени токсични вещества и да причинят кожни алергии или дихателни проблеми.Малки отделящи се части – копчета, пайети, пластмасови елементи – крият риск от задавяне при малки деца. Остри или неподходящи за тях аксесоари като мечове, тризъбци, диадеми с метални върхове могат да причинят травми. Маските с лоша вентилация или ограничена видимост увеличават риска от задушаване и падания.Хелоуинска диадема с бранд Yo! Party и баркод 8445347816723 – с химически риск и опасност от задавяне заради лесно достъпното отделение за батерия.Фенерче HAPPY HALLOWEEN (партида 240327, баркод 37601926160010) – също с риск при изваждане на батерията.Шапка Fancy-dress costume с бранд Primark и баркод 5397323126261 – съдържа хром VI (до 0,19 mg/kg), който може да предизвика алергични реакции и дори да причини рак.При декорацията избягвайте евтини електрически гирлянди, свещници или лампи без маркировка за безопасност – те крият риск от късо съединение и пожар. Свещи и фенери не бива да се поставят близо до завеси, хартиени украси или костюми, защото могат лесно да предизвикат запалване.При покупка на тематични сладки и напитки избягвайте продукти със съмнителен произход – без етикет и данни за производител, без указания за алергени или с декоративни неядливи елементи. Винаги проверявайте срока на годност и целостта на опаковката.При покупки през интернет за Нощта на маските и тиквените фенери внимавайте за фалшиви онлайн магазини, измами с кражба на лични данни или плащания, както и за стоки, които не отговарят на изискванията за безопасност. Проверявайте задължително дали има информация за произход, маркировка CE и инструкции на български език.Без значение откъде пазарувате, не се доверявайте на послания от типа “Супер намаления“ – в повечето случаи те са подвеждащи. По закон намаление може да се обяви, само ако стоката е продавана поне 30 дни на предишната цена, а тематичните артикули обикновено се появяват на пазара едва седмици преди празника.Halloween е повод за забавление, но и време за внимание. При масови събития спазвайте указанията на организаторите, избягвайте открит огън и не оставяйте децата без надзор. А по време на характерните за "Страшната нощ“ вечерни обиколки непълнолетните не бива да се движат без придружител, трябва да носят светлоотразителни елементи и да не приемат лакомства от непознати.