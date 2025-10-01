Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
"Ние, потребителите" разкри нова нелоялна практиката
Автор: Ася Александрова 11:58Коментари (0)96
© Фокус
Много често такса има за застраховка на билета. "Оказва се, че отметка за това е предварително сложена от търговеца, а по смисъла на потребителското законодателство потребителят е този, който трябва да сложи тика. Моето лично проучване показа, че тя е около 4% от цената на всеки един билет“, Това каза Габриела Руменова, основател на "Ние, потребителите“ в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.

По смисъла на законодателството това се счита за нелоялна търговска практика, подчерта тя. "Защото се счита, че потребителят може да не обърне внимание, че този тик е поставен. Друг проблем с тази застраховка е, че тя не покрива едни от най-важните проблеми, които могат да възникнат при ползването на услугата, която си купуваме с билета“, отбеляза основателят на платформата "Ние, потребителите“

Таксата "Административно обслужване“, която се начислява при онлайн покупка на билет, се формира непрозрачно. "Ние не знаем на какво основание се начислява тази такса. Тя не се включва в билета, когато го купуваме на каса. Ако купуваме билети за чуждестранни събития, тази такса може да достигне до 18 лева, а когато купуваме за български, тогава таксата е 2 лева. Когато обаче в кошницата има билет за български и за чуждестранен артист, таксата остава по-високата“, поясни Руменова.

Затова съветът й е, когато избираме билет, да проучим всички условия, при които може да се купи, и тогава да изберем платформата, от която да го закупим. "Много често организаторите продават на няколко места“, допълни тя.  

В случай че дадено събитие бъде отменено, организаторът е длъжен да възстанови сумата за закупения билет в рамките на 14 дни.

Купуването на хранителни добавки през онлайн магазини крие рискове, ако те не са специализирани и доказани, предупреди Габриела Руменова. Задължително продуктите трябва да имат съответните сертификати.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, кой да дойде, за ...
12:20 / 01.10.2025
Родители да не връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъств...
12:39 / 01.10.2025
Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да бъде закрита
12:01 / 01.10.2025
Вълчев: Проблемите идват от прогимназия, когато учениците губят м...
11:37 / 01.10.2025
Телефоните пропищяха в цяла България
11:12 / 01.10.2025
Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно
11:01 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Телефоните в България пропищяха - сигнал от президента
Договорът с турската компания "Боташ"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: