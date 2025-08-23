Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Никола Минчев: Нямам амбицията за председател на "Продължаваме промяната"
Автор: ИА Фокус 13:07Коментари (0)66
© bTV
"Промяна в структурите на "Продължаваме промяната" ще има след около месец, когато има насрочен конгрес“. Това каза в интервю за bTV евродепутатът от групата "Обнови Европа“ и бивш председател на Народното събрание Никола Минчев.

На въпроса дали може той да застане начело на "Продължаваме промяната“ той отговори: "Нямам такава амбиция“.

По думите му оставката на Кирил Петков е била "достоен акт“ и адекватен отговор на кризата, породена от напрежението в софийската организация. Според него казусът във Варна с ареста на Благомир Коцев и двама общински съветници е довел до мобилизация в редиците на партията.

Минчев коментира и разследването на белгийската прокуратура, в което неговото име се появи покрай съмнения за лобизъм в полза на технологичен гигант.

"Може би съм бил подведен или съм се предоверил, но не съм участвал в разговор, който да ме притеснява. Единственото, което е установено, е, че сме били заедно на футболен мач. Нищо нередно не се е случило“, каза евродепутатът.

Искането за сваляне на неговия имунитет е в правната комисия на Европейския парламент, като процедурата трябва да приключи до края на годината.

Относно възможността за предсрочни парламентарни избори Минчев заяви, че това зависи най-вече от стабилността на мнозинството, формирано от ГЕРБ и "ДПС – Ново начало“.

По думите му вотът на недоверие, който ПП-ДБ обсъжда, ще бъде внесен след сериозно обсъждане и ще се търси подкрепа от други парламентарни групи.

Минчев потвърди, че процесът по излъчване на кандидат за президент вече е започнал.

"Няма конкретно име, но търсим фигура, която може да получи подкрепа и извън рамките на коалицията“, обяви Минчев.

На въпроса дали той може да е кандидатът евродепутатът напомни, че тази година ще навърши 38 г. и няма как да кандидатира догодина (кандидатите за президент трябва да имат 40 навършени години).



Още по темата: общо новини по темата: 24
14.07.2025 »
06.07.2025 »
04.07.2025 »
03.07.2025 »
03.07.2025 »
02.07.2025 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бабата на детето, прегазено от АТВ в Слънчев бряг: Няма подобрени...
11:12 / 23.08.2025
Трафикът е интензивен на ГКПП "Kалотина" и "Kапитан Андреево"
11:14 / 23.08.2025
Студенти измислиха приложение, което да следи колко чисто е морет...
09:41 / 23.08.2025
Описват щетите след мощната буря, ударила България
09:42 / 23.08.2025
Възможен ли е безопасен полет с парасейлинг?
08:48 / 23.08.2025
Честито! Редки имена празнуват днес
08:45 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
09:36 / 21.08.2025
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Световна черна хроника
Районните кметове на "Младост" и "Люлин" напускат ПП заради натиск
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: