Николай Костов: В аптечната мрежа липсват 335 лекарства, причините са различни
© Фокус
Сред липсващите са противотуморни медикаменти, както и такива за ендокринна терапия. Причините за липсата на тези медикаменти са много и различни. "Реекспортът продължава да е важен фактор, въпреки мерките на правителството. Изнася се Тарцева, Роактемра, Хемлибра, Еликвис. Предмет на реекспорт са продукти за очи – Наноком, Тобрадекс, и антидиабетни лекарства като Тражента“, изброи Костов.
Лекарствени медикаменти могат да липсват временно на пазара и поради производствени причини. "Такива са например някои генерични лекарства – фебуксостатите на Mylan, Елокта“, допълни той.
Сред лекарствата без лекарско предписание липсват някои от видовете Милгамма, Проспан на капки, Дуфалакс – саше.
Проблемът няма да бъде решен, ако няма политическа воля за това, заяви Николай Костов. "Необходими са промени в законодателството и сериозни забрани за износ. Има такива забрани, но според мен са недостатъчно. Трябва да бъдат обхванати по-голяма група лекарства“, смята председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.
Той изрази надежда, че няма да се стигне до дефицит на някои лекарства след Нова година заради недостиг на средства в НЗОК. "Ще бъдат освободени пари от резерва и ще се разплати Здравната каса, както всяка година“, успокои Костов.
