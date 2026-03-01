Николай Младенов.
По думите му следват стриктно указанията – "стоим вкъщи и избягваме ненужни придвижвания".
"Противовъздушната отбрана на ОАЕ работи изключително ефективно и успява да неутрализира заплахите. Ситуацията остава сериозна и крехка, но тук се вземат всички мерки за сигурността на хората. Държа връзка с българи приятели в ОАЕ и из целия регион. Всички са добре и се подкрепяме взаимно. Моля и нашите близки да не се тревожат прекалено, ние сме предпазливи и отговорни хора", допълва Младенов.
"Безопасността и сигурността тук са абсолютен приоритет. Обръщам се към всички българи както в ОАЕ, така и в Израел, Катар, Кувейт, Бахрейн, Йордания и Саудитска Арабия да следват стриктно официалните инструкции на властите и да се доверяват само на проверена информация", пише още той.
Николай Младенов: Ситуацията в Абу Даби остава сериозна, но сме добре
