Българските банки отчетоха печалба над 4 млрд. лева за 2025 г. Това се нарича свръхпечалба. Това написа във социалните мрежи бащата на загиналата край Теглиш Сияна Николай Попов.И тя се случва на фона на:– все по-голям политически натиск за ограничаване на плащанията в брой– двойни и тройни банкови такси за елементарни държавни плащания– хиляди раздадени кредити, които помпат инфлацията– изключително труден достъп до финансиране за реалния бизнесЦялата тази печалба е от нашите пари.Банките събират вземанията си през съда само със счетоводни извлечения.Примерите за тяхната привилегирована дейност са стотици.В същото време голяма част от печалбата изтича в чужбина – Гърция, Италия, Белгия и други държави.А тук се плаща смешен 10% данък печалба.И вместо да се пипнат банките, родните управляващи посегнаха на доходите на гражданите. Дали банковото лоби не се отчита на политиците? Това им струваше и оставката....Ако зависеше от мен – плоският данък за банковите институции щеше да бъде премахнат. Колкото повече печелят – толкова повече да плащат. Така няма да има нужда да се пипат нашите данъци и социални осигуровки.Лично аз в момента нямам достъп до банкирането си. В нито една банка.Профилактика заради Еврото. Това е тотален провал на банковата система.Имаме най-скъпите банки и най-лошата услуга.Според мен през 2026 г. е време да им бръкнем в джоба/касите/. Вие как мислите?