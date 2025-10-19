През седмицата Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, се усъмни в решаващата автотехническа експертиза. Според него, вещото лице по делото е свързано с един от адвокатите на обвиняемия, а следственият експеримент е направен с празен камион.Тези негови думи, казани публично пред съда в Плевен, провокираха вещото лице професор Станимир Карапетков да заяви в "Лице в лице“ в петък, че не разбира защо е атакуван по този начин, след като експертизата не е в полза на обвиняемия и няма никакви нерегламентирани отношения с нито един юрист или магистрат.Бащата на Сияна Николай Попов обаче настоява, че са заложени "капани“, които могат да обърнат делото.Според Попов, вещото лице по делото – проф. Станимир Карапетков, е в близки отношения с един от адвокатите на обвиняемия шофьор и това поражда съмнение за конфликт на интереси.В предаването "120 минути“ Николай Попов заяви, че макар експертизата официално да не е в полза на обвиняемия, в нея са заложени "капани“, които биха позволили защитата да поиска отвод на вещото лице и ново разследване."Професор Карапетков казва истината, че експертизата не е в полза на обвинението. Но забравя услужливо да спомене какви вратички е оставил вътре. Това може да съсипе делото“, коментира Попов.Според него всичко е обмислено предварително."По тази експертиза водачът на камиона е извършил маневра с волана. Тази маневра е съществено важна, защото това е така неречената спасителна маневра. За да спаси себе си, това убива детето ми. И това е престъпление и то наказуамо. Никъде професор Карапетко, в своята експертиза, не е изследвало това. Напротив, казва, че ПТП-то е настъпило заради направилно използване на спирачния педал. Като по закон, вие сте длъжен при опасност, по най-бързия начин, безопасно да спрете. Има начертан, според мен, сценарий, по който Явор Нотев се явява не в самото начало, когато се изготвя експертизата до седмата фаза, а се явява в седмата фаза на трето-четвъртото заседание. Тоест се явява по-късно. Той винаги е бил зад делото и това го знам от ден едно. И явявайки се, той вече използва в конфликт на интереси“, обясни Попов.Той представи и документи от Търговския регистър, според които проф. Карапетков и адвокат Явор Нотев са участвали заедно в сдружение."Публична тайна е, че те са особено близки. Когато говоря това, знам, че рискувам делото да се срине, но някой трябва да каже истината“, добави Попов."Това ще е най-големият скандал в съдебната система“.Попов обяви, че смята случая за част от по-голям проблем – липсата на контрол върху вещите лица."Имаме камара на нотариусите, имаме камара на частните съдебни изпълнители, но няма закон, който да урежда дейността на вещите лица. Това позволява на отделни хора да се превръщат във "властелини“ на правосъдието“, каза той.Той дори предложи и двамата с професор Карапетков да се подложат на детектор на лъжата, за да докажат кой казва истината."Моята цел не е да вкарам някого в затвора, а децата да не умират по пътищата и промяна в системата. Това дело няма да ми върне детето“, заяви бащата на Сияна.Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава, но напрежението около него вече излиза извън съдебната зала.За едни – това е борба за истина и морал, за други – удар по доверието в експертността и съдебната система."Аз не съм жертва – аз съм човек, който иска нещо да промени“, заяви бащата на Сияна - Николай Попов.