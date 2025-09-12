ЗАРЕЖДАНЕ...
|Николай Попов: Животът и здравето на Марти и Христина струват по 50 000 лева
Припомняме, че в края на месец август Попов обяви, че той и майката на Сияна са получили общо 300 хил. лева обезщетение за смъртта на детето им. Той подчерта тогава, че сумата ще бъде дарена на болни деца. Освен това каза, че ще настоява обезщетението да бъде преразгледано, както и ще подаде жалба срещу отказа за изплащането на останалите суми.
Burgas24.bg публикува сегашната негова публикация без редакция:
Според "ДаллБогг: Живот и Здраве“ животът и здравето на Марти и Христина струват по 50 000 лв.
Да! 50 000 лв.!!! Не е грешка. Тази "оценка“ дойде след смъртта на Хриси. Писмото е с дата 09.09.2025 г.
Предстои “доплащане" за смъртта на Хриси…..
Това не е просто наглост – това е гавра!
“Ценоразписа" е 150000лв за загубен живот.
50000лв. за счупен череп и месец в кома.
Толкова платиха и на дядото на Сияна, че остана инвалид. Представяте ли си какви "обезщетения“ плащат, когато случаите не са публични? Колко хора с разбити съдби са били унизени и ограбени по този начин?
Ето така тази фирма държи ниски цени на полиците и печели пазарен дял – на гърба на жертвите и техните семейства.
Питам:
Къде е държавата?
За липса на гражданска отговорност глобата е 2000 лв., а за минаване на червено – 100 лв.
Кое е по-опасно?
Марти продължава да е е кома! Без промяна!
Къде е КФН и какво прави за хората?
