Николай Василев към Цънцарова: Двама водещи в бТВ са напълно достатъчни
©
Това заяви пред bTV бившият министър на икономиката Николай Василев. Навръх рождения си ден той си припомни игра от детството: "Едно време имаше една много хубава игра на карти - 3-5-8. Ние му казвахме "Блато", защото тръгнеш ли да потъваш веднъж, почти няма измъкване. В момента сме в бюджетно блато - уж приемаме бюджет с 3% дефицит, но всъщност започваме с 5, а финишираме с 8%.", посочи той.
"Да се престане с бюджетите с дефицит, а да се върнем към бюджетите с излишъци", призова той. "Парите ни се изливат "в пустинята", харчат се несъобразно."
Василев подкрепя работодателите затова, че първо са излезли от Тристранката, както и техните идеи - да няма увеличение на социалните осигуровки и да няма увеличение на данък "дивидент". Той се надява да настъпят големи оптимизации и реформи в публичния сектор. Според него нищо не пречи днес политиците да излязат и още днес да съкратят 10 000 души от държавната администрация.
"При мен имаше най-много съкращения. Ако сте 10 водещи в bTV винаги може да се изчисли, че двама сте достатъчно", даде пример Василев.
"Моля ви г-н Василев, сега да не решат, че само един е достатъчен", пошегува се Мария Цънцарова.
"Дали държавата ще извади 2 млрд. лв. кеш или активи, за да си купи рафинерия, е математически едно и също. Аз съм против.", коментира Василев относно ситуацията с "Лукойл".
И показа на празен бял лист всички "успешни" държавни дружества, дадени на концесия:
Още по темата
/
Хампарцумян за бюджета: Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели
13:16
Пламен Димитров: Недостигащите средства в бюджета най-вероятно ще бъдат взети от капиталовата програма
09:29
Любомир Дацов: Има нужда от системно обръщане на политиката независимо, че на никой не му се иска да прави структурни реформи
27.11
Още от категорията
/
Земетресение край Бургас
13:11
Богомил Николов: Ако имате останали пари в лева, си ги вкарайте в сметката, по-лесно е и ще има по-малко рискове
11:58
Д-р Христиана Бацелова: Предстоящите празници, коледните тържества и множеството фирмени събирания създават допълнителни рискове
10:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.