Искам да те запомня завинаги така - усмихнат. Това написа Николета Лозанова за свекъра си Борислав Михайлов, който почина тази сутрин. 

"Борислава носи твоето име и носи твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб! Ти оставаш с нас. Завинаги!", написа тя.

Николета Лозанова е съпруга на сина на Михайлов - бившият капитан на футболния Левски Николай Михайлов. Двамата имат дъщеря Борислава, която е на 2 години.